طالبات بالرهوة شرقي الليث بلا نقل مدرسي.. رغم سداد رسوم الخدمة

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أولياء أمور يناشدون الوزارة وإدارة التعليم التدخل وإنهاء المعاناة

شكا عدد من أولياء أمور طالبات بقريتي "أبو سيف والسافح" بمركز الرهوة شرقي محافظة الليث، من حرمان بناتهم من النقل المدرسي رغم دفعهم رسوم النقل للشركة المكلفة بالنقل المدرسي في الليث، ولكن دون جدوى.

وكشف أولياء الأمور في شكوى تلقتها "سبق" أن بناتهم اللاتي يدرسن بمجمع المستنقع، ويبلغ عددهن قرابة الـ20 طالبة، لا يجدن وسيلة نقل ولم يتم توفير حافلة لهنّ أسوة بطالبات القرى المجاورة؛ مما أدى إلى أن يكون غيابهن أكثر من حضورهن.

وأشار المتضررون إلى أنهم دفعوا للشركة المتخصصة في نقل الطالبات بالمحافظة مبلغ 200 ريال عن كل طالبة، لكنهم لم يستفيدوا من خدمة النقل طيلة الأسابيع الماضية.

وناشد أولياء أمور الطالبات المسؤولين في وزارة التعليم وإدارة تعليم الليث التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المستمرّة منذ بداية العام الدراسي، والتحقيق في واقعة المبالغ المالية التي تم دفعها للشركة، بينما وسيلة النقل غائبة منذ أشهر.