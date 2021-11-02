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كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «تيك توك» يتضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدى على آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «تيك توك» يتضمن قيام شخصين بإصطحاب آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه «بنطاله» كرهاً عنه والتعدى عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة».

وأضافت: «ىبإجراء التحريات أمكن تحديد المجنى عليه ( أحد الأشخاص «من ذوى الإحتياجات الخاصة»، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ).. وبسؤال شقيقه، إتهم ( شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة ويحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنمر على المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»