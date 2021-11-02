أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات التنمروالتعدى على آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة

Print
الداخلية تكشف ملابسات فيديو التنمروالتعدى على آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة الداخلية تكشف ملابسات التنمروالتعدى على آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع عبر موقع «تيك توك» يتضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدى على آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «تيك توك» يتضمن قيام شخصين بإصطحاب آخر من ذوى الإحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه «بنطاله» كرهاً عنه والتعدى عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة».
وأضافت: «ىبإجراء التحريات أمكن تحديد المجنى عليه ( أحد الأشخاص «من ذوى الإحتياجات الخاصة»، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ).. وبسؤال شقيقه، إتهم ( شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة»
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة ويحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنمر على المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

جوجل تدخل عالم الهواتف الفابلة للطي لأول مرة لمنافسة سامسونج (فيديو)

جوجل تدخل عالم الهواتف الفابلة للطي لأول مرة لمنافسة سامسونج (فيديو)

عمرو أديب لـ مدحت شلبي :«ليه الزمالك مأخدش زغلول؟».. ورد غريب من المعلق.. فيديو

عمرو أديب لـ مدحت شلبي :«ليه الزمالك مأخدش زغلول؟».. ورد غريب من المعلق.. فيديو

سعد زغلول وفاتن حمامة .. مدحت شلبي يُبرر تصريحات القمة .. فيديو

سعد زغلول وفاتن حمامة .. مدحت شلبي يُبرر تصريحات القمة .. فيديو