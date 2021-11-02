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دعت السلطات الإثيوبية السكان للاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها بعد أن أشارت القوات في إقليم تيجراي بشمال البلاد، والتي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام، إلى أنها قد تزحف صوب المدينة.

وشددت الحكومة على السكان بضرورة أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية، وفقا لبيان لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وتجري السلطات تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات، حسب البيان، الذي أضاف: «يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم، ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم».

وصدر هذا النداء بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة وإنها تبحث الزحف على أديس ابابا التي تبعد نحو 380 كيلومتر عن مواقعها المتقدمة.

في حين، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاتشيو رضا، اليوم الثلاثاء إن قوات تيجراي سيطرت على بلدة بوركا في إقليم أمهرة المجاور.

كانت قوات تيجراي قد أكدت أمس إنها انضمت إلى مقاتلين من قوات في إقليم أورومو يقاتلون الحكومة المركزية أيضًا. والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي سيطرت على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.

وساءت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية.

وتسببت الحرب التي اندلعت مؤخرا بين قوات رئيس الوزراء أبي أحمد، وإقليم تيجراي في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيجراي من المجاعة كما أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.