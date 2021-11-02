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الصينية تطالب مواطنيها بتخزين مواد غذائية استعدادًا لحالة الطوارئ (التفاصيل)

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الحكومة الصينية تطالب مواطنيها بتخزين مواد غذائية استعدادًا لحالة الطوارئ (التفاصيل) الصينية تطالب مواطنيها بتخزين مواد غذائية استعدادًا لحالة الطوارئ (التفاصيل)

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دعت الصينية مواطنيها بتخزين المواد الغذائية الضرورية اليومية، استعدادًا لفرض حالة الطوارئ بعد تفشي المستجد، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد تسببت في ارتفاع الخضار مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

أثار توجيه وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي المحلية من أن حالة الطوارئ قد تكون ناجمة عن التوترات المتصاعدة مع تايوان وفقًا لوكالة «رويترز».

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مؤخرًا قوائم بالسلع الموصى بتخزينها في المنزل بما في ذلك البسكويت والمعكرونة سريعة التحضير والفيتامينات وأجهزة الراديو والمصابيح الكهربائية.

وعلق أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشبيه بموقع تويتر «Weibo»: «بمجرد ظهور هذه الأخبار، أصيب جميع كبار السن بالقرب مني في السوبر ماركت بجنون الشراء».

وأجبرت الاستجابة العامة وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء على محاولة تهدئة المخاوف وتضح بيان الوزارة.

وفي هذا الإطار، طالبت صحيفة «إيكونوميك ديلي»، وهي صحيفة مدعومة من الحزب الشيوعي، للمواطنين بعدم الإفراط في الشراء موضحة أن الغرض من التوجيه الحكومي هو التأكد من أن المواطنين لم يفاجأوا إذا كان هناك إغلاق في منطقتهم.

فيما قالت صحيفة الشعب اليومية إن الوزارة تصدر مثل هذه الإخطارات كل عام، لكنها أصدرت تعليماتها في وقت سابق من هذا العام بسبب الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الخضروات وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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