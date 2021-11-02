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كهربا وطاهر والشحات في تشكيل الأهلي لمباراة المرج الودية

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كهربا وطاهر والشحات في تشكيل الأهلي لمباراة المرج الودية كهربا وطاهر والشحات في تشكيل الأهلي لمباراة المرج الودية

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة المرج الودية التي تنطلق في الرابعة عصر اليوم ضمن استعدادات الأهلي لمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

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