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استقر حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة مؤقتا لإدارة نادي الزمالك بشكل نهائي علي عدم خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة والمنتظر إجرائها ما بين ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك بعدما حصل المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة النادي السابق، علي حكم قضائي نهائي بعودته من جديد.

وحرص حسين لبيب، رئيس اللجنة الحالي علي التواصل مع مرتضي منصور، لتهنئته بحصوله علي حكم قضائي بعودته لرئاسة النادي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن التواصل الأخير بين حسين لبيب ومرتضي منصور شهد إعلان حسين لبيب موقفه من خوض الانتخابات المقبلة .

وقال المصدر إن حسين لبيب أبلغ مرتضي منصور أنه لن يخوض الانتخابات سواء بقائمة خاصة أو الانضمام لأي من القوائم الأخري التى عرضت عليه الترشح علي منصب الرئاسة وتمني له استكمال المسيرة الناجحة لكيان نادي الزمالك .