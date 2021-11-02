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تفاصيل اتصال حسين لبيب بمرتضي منصور واعتذاره عن الترشح لرئاسة

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تفاصيل اتصال حسين لبيب بمرتضي منصور واعتذاره عن الترشح لرئاسة الزمالك تفاصيل اتصال حسين لبيب بمرتضي منصور واعتذاره عن الترشح لرئاسة

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استقر حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة مؤقتا لإدارة نادي بشكل نهائي علي عدم خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة والمنتظر إجرائها ما بين ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك بعدما حصل المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة النادي السابق، علي حكم قضائي نهائي بعودته من جديد.

وحرص حسين لبيب، رئيس اللجنة الحالي علي التواصل مع مرتضي منصور، لتهنئته بحصوله علي حكم قضائي بعودته لرئاسة النادي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن التواصل الأخير بين حسين لبيب ومرتضي منصور شهد إعلان حسين لبيب موقفه من خوض الانتخابات المقبلة .

وقال المصدر إن حسين لبيب أبلغ مرتضي منصور أنه لن يخوض الانتخابات سواء بقائمة خاصة أو الانضمام لأي من القوائم الأخري التى عرضت عليه الترشح علي منصب الرئاسة وتمني له استكمال المسيرة الناجحة لكيان نادي الزمالك .

المصرى اليوم

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