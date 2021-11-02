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برصيد "14" نقطة.. النصر يتصدّر دوري ممتاز السلة

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برصيد

قفز نادي النصر إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السابعة التي اختُتِمت مساء أمس، دون أي هزيمة برصيد "14" نقطة.

وحقق نادي النصر فوزًا على ضيفه نادي النهضة 103-63، فيما حل الأخير بالمركز الحادي عشر برصيد "7" نقاط ولديه لقاء مؤجل مع نادي الفتح.

وقفز نادي أحد إلى المركز الثاني برصيد "13" نقطة بعد تغلبه على مضيفه نادي الهلال 100-98؛ حيث تراجع الأخير إلى المركز الثالث برصيد "13" نقطة، وكل منهما لديه هزيمة واحدة. فيما جاء نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد "12" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي السلام 77-70 الذي حل في المركز الثامن برصيد "9" نقاط.

وتقدم نادي الأنصار في الترتيب للمركز الخامس برصيد (11) نقطة بعد فوزه على النادي الأهلي 76-75, بينما حلّ النادي الأهلي في المركز السابع برصيد "10" نقاط.

وحلّ نادي الوحدة في المركز السادس برصيد "11" نقطة بعد فوزه على مضيفه نادي الفتح 77-70؛ حيث تراجع نادي الفتح إلى المركز التاسع برصيد "8" نقاط.

وحقّق نادي ضباء أول فوزٍ له على حساب نادي أبها 71-68، وتقدم بذلك إلى المركز العاشر برصيد "8" نقاط، بينما حلّ الأخير في المركز الثاني عشر برصيد "7" نقاط.

برصيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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