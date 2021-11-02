«فورد» ترفع الستار عن الجيل الجديد من سيارتها «رينجر» قريبًا

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تستعد شركة صناعة السيارات الأمريكية «فورد» في أوروبا، الكشف عن الجيل التالي من سيارتها «Ranger»، متوسطة الحجم في 24 نوفمبر على قناتها على YouTube».

ويتوقع الموقع المتخصص في السيارات «car and driver»، نفس المحرك رباعي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني، ستكشف شركة «فورد» قريبًا عن الجيل التالي من سيارة رينجر متوسطة الحجم في أوروبا في 24 نوفمبر، مما يشير إلى ما ستقدمه النسخة الجديدة عندما يتم الكشف عنها للولايات المتحدة بعد فترة وجيزة.

بينما استغرقت شركة Ford الكثير من الوقت لإعداد «Ranger» العالمية لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2019 مع الجيل السابق، ستنتقل «Ranger» الجديد مع شاحنتي Maverick وF-150 الجديدتين في تشكيلة شاحنات «فورد» ويمكن أخيرًا الحصول على طراز «Ranger Raptor» عالي الأداء أيضًا.

من الصور التجسسية والإعلانات التشويقية يمكن القول أن «رينجر» الجديدة ستكون له نسب مماثلة للنموذج الحالي من السيارة، وكأنها مزيج من مافريك و«F-150».

فيا يتوقع الموقع أن تستخدم النسخة الأمريكية من «رينجر» الجديدة نفس المحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني مثل الطراز الحالي، ينتج 270 حصانًا و310 رطل قدم من عزم الدوران.

وتم تصنيف هذا المحرك لسحب ما يصل إلى 7500 رطل في النموذج الحالي وتم تصنيفها وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية أنها «جيدة» فهي تسير لـ23 ميلا مع كل «غالون»، وقد يستخدم «Ranger Raptor» محركًا توربينيًا أكثر قوة «V-6».