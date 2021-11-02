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أستغل غيابي وتعدي علي أمي وأختي .. سفاح الإسماعيلية يمثل الجريمة ويكشف تفاصيل جديدة

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أستغل غيابي وتعدي علي أمي وأختي .. سفاح الإسماعيلية يمثل الجريمة ويكشف تفاصيل جديدة أستغل غيابي وتعدي علي أمي وأختي .. سفاح الإسماعيلية يمثل الجريمة ويكشف تفاصيل جديدة

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كشفت المتهم المعروف إعلاميا بسفاح الإسماعيلية تفاصيل جديدة أمام النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء في واقعة ذبح مواطن في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية أمام الأهالي وفصل رأسه عن جسده وحملها وترجل وسط النهار ممسكاً سكين كبيرة في يده لإرهاب من يحاول الإمساك به.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يعمل مع شقيق المجني عليه يدعى «حسن» بمحل بيع موبيليات مستعملة طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أسرته ساعدته في دخوله مصحة بسبب إدمانه مخدر الاستروكس وتم التعافي منها تماما داخل إحدى المصحات بمحافظة الإسماعيلية.

وذكر المتهم أنه عندما خرج من المصحة فوجئ بقيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته جنسيا فقرر أن يأخذ بالثأر وينتقم لشرفه.

قام القاتل ظهر اليوم بتمثيل الجريمة بالكامل بمكان الواقعة، أمام القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال النيابة وسط حراسة مشددة، وكشف أنه تعدى عليه أثناء قيام المجني عليه بشراء الطعام، وقال: «طعنته في صدره ثم سددت عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، حتى سقط على الأرض قتيلا.. وذبحته وفصلت رأسه عن جسده».

حبس المتهم السفاح

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وطالبت الأجهزة الامنية استكمال التحريات في الواقعة.

كان قسم شرطة ثان الإسماعيلية تلقي بلاغا بقيام شخص مجهول بذبح آخر يدعى «محمد» 43 سنة بتقاطعه في شارع طنطا والبحري بمحافظة الاسماعيلية.

المصرى اليوم

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