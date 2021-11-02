الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها

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دعت السلطات الصينية اليوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية اليومية؛ استعدادا لحالة طوارئ لم تحددها بعد.

وقال مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوجاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونون من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.

وأضاف شوجاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، أن الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ "إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، "إس-500"، وتسعى لشرائها.

وقال إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.

يذكر أن الصين تعد أكبر مستورد للمنتجات الغذائية في العالم ما يجعلها عرضة للتوترات الدبلوماسية مثل تلك القائمة مع مورديها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وذكرت الصحف الصينية، الاثنين، أن أسعار 28 سلعة غذائية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 16% عن الشهر السابق، بالاعتماد على بيانات رسمية.

ودعا الرئيس شي جينبينج مواطنيه العام الماضي إلى التوفير منددا بهدر الطعام.

كذلك، تعرضت الصين في تاريخها لفترات مجاعة لا سيما في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عندما تسبب نظام الملكية الجماعية للأراضي الذي فرضه النظام الشيوعي بعشرات ملايين الوفيات في الأرياف.