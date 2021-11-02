أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها

Print
الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها
دعت السلطات الصينية اليوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية اليومية؛ استعدادا لحالة طوارئ لم تحددها بعد.

وقال مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوجاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء قد يكونون من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.

وأضاف شوجاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، أن الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ "إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، "إس-500"، وتسعى لشرائها.

وقال إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.

يذكر أن الصين تعد أكبر مستورد للمنتجات الغذائية في العالم ما يجعلها عرضة للتوترات الدبلوماسية مثل تلك القائمة مع مورديها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وذكرت الصحف الصينية، الاثنين، أن 28 سلعة غذائية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 16% عن الشهر السابق، بالاعتماد على بيانات رسمية.

ودعا الرئيس شي جينبينج مواطنيه العام الماضي إلى التوفير منددا بهدر الطعام.

كذلك، تعرضت الصين في تاريخها لفترات مجاعة لا سيما في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عندما تسبب نظام الملكية الجماعية للأراضي الذي فرضه النظام الشيوعي بعشرات ملايين الوفيات في الأرياف.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
رئيس بيلاروسيا في اتصال مع نظيره الأذربيجاني: «هناك ضرورة لإحلال السلام مع أرمينيا»

رئيس بيلاروسيا في اتصال مع نظيره الأذربيجاني: «هناك ضرورة لإحلال السلام مع أرمينيا»

روسيا عن عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي هجمة إرهابية «وقحة»

روسيا عن عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي هجمة إرهابية «وقحة»

روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير