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الأكاديمية المالية تعقد اجتماعها الأول لدراسة الاحتياج التدريبي للقطاع المالي لـ2022

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الأكاديمية المالية تعقد اجتماعها الأول لدراسة الاحتياج التدريبي للقطاع المالي لـ2022 الأكاديمية المالية تعقد اجتماعها الأول لدراسة الاحتياج التدريبي للقطاع المالي لـ2022
استعرضت أبرز التحديات والحلول التي تواجه مساعي تطوير الكوادر البشرية

الأكاديمية المالية تعقد اجتماعها الأول لدراسة الاحتياج التدريبي للقطاع المالي لـ2022

عقدت الأكاديمية المالية اجتماعها الأول للفريق الاستشاري للاحتياج التدريبي في القطاع المالي للعام 2022م، برئاسة المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، وبحضور ممثلين المؤسسات المالية والذين يمثلون الخبراء والمستشارين في مجال التدريب والاستشارات المالية والمحاسبية.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والحلول التي تواجه مساعي تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي واستطلاع منهجية دراسة الاحتياج التدريبي ومراجعة أبرز المخرجات.

وأكد مدير الأكاديمية مانع آل خمسان أهمية العمل المشترك بين الأكاديمية والقطاع المالي، وذلك بمشاركة نخبة مميزة من الخبراء لضمان جودة المخرجات المستهدفة في دراسة الاحتياج التدريبي للعام 2022م، بهدف حصر البرامج التدريبية والتخصصية اللازمة والمناسبة لتنمية وتطوير العاملين في القطاع المالي بجميع المستويات، وبما يلبي احتياجاتهم الوظيفية الحالية والمستقبلية ويرتقي لتطلعات مؤسسات القطاع.

وأوضح المشرف على التدريب والتطوير بالأكاديمية عبد الله الشايعي أن الاجتماع تناول استطلاع منهجية الدراسة ومراجعة أبرز مخرجات دراسة الاحتياج التدريبي في القطاع المالي للعام 2022م، إضافةً إلى استعراض أبرز التحديات والحلول التي تواجه مساعي تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي.

وأكد أهمية الشراكة مع الخبراء والممارسين في القطاع المالي، في مرحلة بناء التصور الأكثر دقة للاحتياجات التدريبية للعام 2022م، وبين دور الجهات التشريعية في قيادة وتوجيه القطاع المالي بما يخدم تحقيق المستهدفات للقطاع المالي، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

وذكر أن الأكاديمية المالية تسهم في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وذلك من خلال تصميم برامج تدريبية مبنية على الجدارات التي تعد حجر الأساس في تحديد الاحتياجات التدريبية للقطاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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