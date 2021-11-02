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منتخب الصين يخوض مباراتيه أمام عمان وأستراليا خارج أرضه

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منتخب الصين يخوض مباراتيه أمام عمان وأستراليا خارج أرضه منتخب الصين يخوض مباراتيه أمام عمان وأستراليا خارج أرضه
بسبب قيود جائحة كورونا

منتخب الصين يخوض مباراتيه أمام عمان وأستراليا خارج أرضه

يخوض الصيني الأول لكرة القدم مباراتيه القادمتين ضد منتخبي عمان وأستراليا من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022م، خارج أرضه، وذلك بسبب قيود السفر التي فرضتها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وسيلعب المنتخب الصيني مباراته ضد المنتخب العماني في الـ11 من نوفمبر الحالي، كما سيلتقي بالمنتخب الأسترالي في الـ16 من الشهر ذاته، وذلك في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

ويحل المنتخب الصيني في المركز الخامس من المجموعة الثانية بـ3 نقاط بفارق 9 نقاط عن المنتخب السعودي متصدراً المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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