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عودة إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد

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عودة إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد عودة إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد

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انضم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ميلان الإيطالي، إلى قائمة منتخب السويد، لخوض أخر مبارتان بتصفيات قطر 2022، أمام جورجيا وإسبانبا خارج الديار.

وغاب إبراهيموفيتش عن بطولة أوروبا عام 2020 لتعرضه لإصابة في الركبة، رغم استدعاء مدرب السويد يان أندرسون له إلا أنه أضطر للإنسحاب لمواصلة التعافي.
وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن إسبانيا، ويتأهل متصدر المجموعة إلى تصفيات قطر 2022 مباشرة، بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى الملحق.

بعد تألق زلاتان في مباراة فريقه أمام روما وإحرازه هدف عالمي، قال إندرسون مدرب السويد عنه فقي بيان:«إنه سيتمكن من مساعدتنا، تواصلنا كثيرًا، وهو حريص للأنضمام للمنتخب، ومن الجيد لنا أن نحظى بلاعب ذو خبرات مثله في هذا الموقف الحساس».

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر، وذلك قبل مواجهة إسبانيا بثلاثة أيام.

المصرى اليوم

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