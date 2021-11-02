«انزلاق عضروفي»..وائل فرج يكشف سبب ظهور شقيقه تامر بعكاز في عرض «فرق خبرة»

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كشف المخرج وائل فرج شقيق الفنان تامر فرج، سبب ظهور الأخير بعكاز في العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة»، الذي عرض في إحدى السينمات مساء أمس الإثنين.

وقال: «تامر أصيب بإنزلاق غضروفي منذ فترة بسبب ارهاق تعرض له أثناء تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل «الأنسة فرح» .

يذكر أن الفنان تامر فرج يعرض له حاليًا مسلسل«الانسة فرح» الموسم الرابع .

واحتفل أبطال فيلم «فرق خبرة» بالعرض الخاص له، وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبدالعزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب..