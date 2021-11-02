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سياسيون لبنانيون : حكومة عون عاجزة حتى عن إقالة وزير

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سياسيون لبنانيون : حكومة عون عاجزة حتى عن إقالة وزير سياسيون لبنانيون : حكومة عون عاجزة حتى عن إقالة وزير
قال محللون لبنانيون إن حكومة ميقاتي التي يفترض بها أن تدير المشهد في القطر البناني أقل من الأزمة الحالية التي نشأت بينها وبين المملكة العربية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وأكد المحلل سعد كيوان إن الحالية هي الأزمة وهي أساس المشكلة وأنها تحاول أن تغطي فشلها الداخلي بافتعال أزمات خارجية، حتى أنها غير قادرة على إقالة وزير أساء إلى البلاد.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة.

وخلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط، النائبة إيزابيل سانتوسن، أكد عون أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية".

وأضاف عون إن "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي".


الوطن السعودية

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