أبطال «فرق خبرة» يحملون صورة دلال عبد العزيز في العرض الخاص للفيلم (صور)

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شهد العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» مساء الاثنين، حضور أبطال الفيلم إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

صورة دلال عبد العزيز يحملها أبطال «فرق خبرة»

وفي لفتة من صناع الفيلم، بدأ عرضه على الشاشة بإهداء إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض غدا الأربعاء.

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبدالعزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

صورة دلال عبد العزيز يحملها أبطال «فرق خبرة»

كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز.

وتواجد الفنانون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى فريق عمل قناة Peace Cake؛ صافي (أحمد صفي الدين)، ويايا (يحيى الصادي)، وحازم راغب ومروان إمام.

«فرق خبرة» يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ «لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد».

الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، وهو كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.