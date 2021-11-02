أخبار عاجلة

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بالإسماعيلية

Print
«ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بالإسماعيلية «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بالإسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء توجيهات أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة السبت المقبل فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» والذى ينظمه قصر ثقافة السينما بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمزمع تنفيذه بقصر ثقافة الإسماعيلية في الفترة من ٦ إلى ١٥ نوفمبر الجارى.

جدير بالذكر إن مشروع «إبدأ حلمك.. السينما بين ايديك» هو مشروع قومي لراغبى دراسة السينما وفنونها المختلفة، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية لصناعة فيلم سينمائي، كما أن الورشة متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية.

تتضمن فقرات الافتتاح محاضرة عن «السيناريو السينمائي» ويلقيها الفنان تامر عبدالمنعم ليعرض رؤيته عن المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على أعلى استفادة من دراسته، بجانب محاضرة عن «فنون كتابة السيناريو وأهم مقوماتها»، بالإضافة لورشتى عن «مبادئ السيناريو السينمائي» للدكتور أشرف محمد، وأخرى عن «أساسيات السيناريو السينمائي» يلقيها نادر الرفاعى.

كما تتضمن الفعاليات محاضرات في «فنون الإخراج السينمائي» لكل من المخرج اشرف فايق، وفخر الدين نجيده، ومحاضرات عن «أساسيات الإنتاج السينمائي» لكل من د. مروة عزب، ود. ضياء الدين جابر، اما في مجال «التصوير السينمائي» يتحدث د. حسين بكر، وزايد نايف، وفى مجال «المونتاج السينمائي» يتحدث المونتير حسام المحفوظى، بالإضافة لعرض للعديد من الأفلام لمناقشة الرؤى المختلفة والاستفادة منها في التدريب العملى لتدشين نتاج الورشة ومنها أفلام «the trial if the chicago7P‚ wiplash، boirdman, the king's speech, the artist»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما