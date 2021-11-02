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رئيس مدينة سفاجا يناقش مشاكل سائقي النقل الخفيف.. ويِعد بحلول عاجلة

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رئيس مدينة سفاجا يناقش مشاكل سائقي النقل الخفيف.. ويِعد بحلول عاجلة رئيس مدينة سفاجا يناقش مشاكل سائقي النقل الخفيف.. ويِعد بحلول عاجلة

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عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماع مع عدد من سائقي النقل الخفيف «البري» لمناقشة مشاكلهم في المواقف والالتزام بأسبقة التحميل والدور ومحاولة بعض الشركات الخاصة الخروج عن النظام الساري والمحدد للجميع.

أوضح رئيس المدينة، أن السائقين اشتكوا من ضياع حقهم وفرصة في إمكانية التحميل من الميناء، نتيجة أختراق الشركات الخاصة لقواعد التحميل دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مما يؤثر سلباً على فرصة سائقي سيارات النقل الخفيف في الحصول على فرصتهم في التحميل.

وعد «شعبان» السائقين بوضع حلول فورية من خلال التنسيق مع إدارة مرور سفاجا ونقاط الأكمنة بمراجعة كافة تراخيص سيارات النقل وفي حالة مخالفتهم وعدم حصولهم على أذنه«كارته» يتم توقيع غرامة فورية ٥٠٠ جنيه لأول مرة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم مضاعفة الغرامة إلى ١٠٠٠ جنيه.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، تسعي دائمًا بالتنسيق مع إدارة مرور سفاجا وميناء سفاجا البحري إلى تنسيق حركة النقل وشحن البضائع في محيط الميناء بما يتناسب مع طبيعة المدينة السياحية ويعمل على سير عملية النقل بسلاسة لجميع سائقى مركبات النقل البري، بهدف تحسين السلامة على الطرق وضمان ظروف عمل جيدة للسائقين.

المصرى اليوم

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