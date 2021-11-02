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«التعليم»: قانون «الأوبئة» يسمح بمنع أي مدرس لم يحصل على اللقاح من دخول المدرسة

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«التعليم»: قانون «الأوبئة» يسمح بمنع أي مدرس لم يحصل على اللقاح من دخول المدرسة «التعليم»: قانون «الأوبئة» يسمح بمنع أي مدرس لم يحصل على اللقاح من دخول المدرسة

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قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجان «الصحة وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية»وتتعاون فيها لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم اثلاثاء، إن هذة اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس«بحضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد ،بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.

وأضاف «حاتم» أن هذا القانون من القوانين الهامة والذى يجب صدوره في القريب العاجل ،خاصة بعد القرار التاريخى للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارىء.

وقالت الدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار، أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا .و اضافت أن جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.

فيما طالب اسامة عباس ممثل وزارة السياحة بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء .كما اقترح إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضا.

وأضاف أنه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء ان يتم عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم على اهمية قانون بشان مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، وقال: « نجحت في مواجهة جائحة ».

و اضاف: «اشكر وزارة الصحة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة وفق اجراءات احترازية والوزير اصدر كتاب دوري يؤكد ان من لا يتعاطى اللقاح لا يدخل المدرسة».

وتابع «حجازى»: «هذا القانون يخلق السند القانوني الذي يدعم هذا الكلام ويمنح الوزارة الحق في منع المعلم من دخول المدرسة حال رفضه الحصول على اللقاح وهذا القانون يسد أي فراغ قانوني ويتعامل مع أي جائحة مستقبلية موجها الشكر لمجلس الوزراء على اصدار هذا القانون».

المصرى اليوم

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