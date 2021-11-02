بعد لقائه وفدا من الأهالي.. محافظ المنوفية يوجه بحل مشاكل قرية نادر

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التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، بوفد من أهالي قرية نادر التابعة لمركز ومدينة الشهداء بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، للاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وذلك عقب جولته الميدانية السبت الماضى بمركز ومدينة الشهداء.

واستمع محافظ المنوفية لعدد من مطالب أهالى القرية، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء والمستشار الهندسي بصرف 100 كشاف لتحسين ورفع مستوى جودة الإنارة بقريتى نادر وزاوية الناعورة بمناطق العزبة الخضراء وسكة الرملة، كما أجرى اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الكهرباء وكلفها بتوفير 5 خلايا ضوئية إلكترونىة بشوارع قرية نادر للحد من الأعطال المتكررة بخطوط الإنارة.

ووجه المحافظ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بإدراج قطعة أرض تبلغ مساحتها 13 قيراطا لبناء مدرسة تساهم في الحد من ارتفاع الكثافة الطلابية لخدمة أبناء أهالى قرية نادر، كما كلف إدارة المجالس بالديوان العام بعرض الموقف التفصيلي لتخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب نادر بما يحقق الصالح العام، كما وجه وكيل وزارة الرى والموارد المائية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطهير ورفع المخلفات بترعة النعناعية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ودراسة نقل كوبرى مقام بجوار الموقف على ترعة النعناعية إلى منطقة أخرى سكنية إتجاه قرية شبشير لخدمة الأهالى.

كما تضمن اللقاء تكليف محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بالمحافظة باتخاذ اللازم، وبالتنسيق مع إدارة المرور نحو قيام سائقى الأجرة بخط سير نادر- شبين الكوم برفع تعريفة الأجرة والتشديد بضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، فيما وجه مدير إدارة المرور بتكثيف دوريات المرور بمنطقة كوبرى نادر والوحدة المحلية بزاوية الناعورة لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية أمام المواطنين.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي المحافظة للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .