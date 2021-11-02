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«محطة ».. عرض بالعرائس بقرية الحسانية بأبوقرقاص المنيا

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«محطة مصر».. عرض بالعرائس بقرية الحسانية بأبوقرقاص المنيا «محطة ».. عرض بالعرائس بقرية الحسانية بأبوقرقاص المنيا

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انطلقت فعاليات «مسرح المواجهة والتحوال»، بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، بقصر ثقافة أبوقرقاص، وذلك ضمن المبادرة الرئيسية «حياه كريمة» من قرية الحسانية بمدرسة الحسانية الإبتدائية في الفترة من ١ إلى ٥ نوفمبر الجاري، وتضمنت الفعاليات العرض المسرحي «محطة » من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتوالى الأحداث.

العرض من تأليف الشاعر محمد زناتي، وألحان المايسترو حاتم عزت، وإخراج رضا حسانين، وبطولة الفنانين مجدي فكري وفاطمة محمد وفرح حاتم وشادي سرور ومحمد عزت وماهر محمود وشكري عبدالله وعادل عثمان وديمه زناتي وأحمد النمس.

المصرى اليوم

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