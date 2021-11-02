نائب: عدم نقل العاملين على الصناديق الخاصة لـ«الموازنة» يوقف كل حقوقهم

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طالب النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، بحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: «تحدثنا في هذا الأمر مرارا وتكرارا بدون أي حل من الفصل التشريعي الماضي».

وتابع: «أنقل إليكم صرخة آلاف العاملين على الصناديق الخاصة، وبينهم 23 ألف بمحافظة المنيا، والذين يعانون أشد المعاناة، بسبب عدم نقلهم للموازنة العامة للدولة».

وأشار إلى أن عدم نقل هؤلاء العاملين إلى الصناديق الخاصة يحرمهم من الدرجات والترقيات وكذلك الحد الأدنى للأجور.

وأوضح هؤلاء العاملين تم تعيينهم في 2013، ولا توجد عدالة بينهم وبين زملائهم سواء في المميزات أو الإجازات، مشددا على ضرورة تدخل رئيس البرلمان لدى الحكومة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.