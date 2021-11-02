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إشادة دولية بجهود البرلمان العربي في تمكين المرأة

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إشادة دولية بجهود البرلمان العربي في تمكين المرأة إشادة دولية بجهود البرلمان العربي في تمكين المرأة

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أكدت النائبة كاتيكا جلاموزيتا عضو البرلمان الكرواتي وعضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أهمية تمكين المرأة في المناصب القيادية وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والفرص بين الجنسين مع الأهمية بمكان إنهاء الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة وضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد والصحة والموارد الاقتصادية والمشاركة في الحياة السياسية لكل من الجنسين.

جاء ذلك خلال محاضرة الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات، والتي أطلقها مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي ويشارك فيها عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية.

ودعت عضو البرلمان الكرواتي، إلى ضرورة إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ، داعية إلى الاستفادة من تجارب برلمانات الدول التي حققت نجاحا كبيرا في دفع وتمكين المرأة على سبيل المثال تجارب كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العربية ومملكة البحرين والمملكة العربية إذ يعد تمثيلهن السياسي كبيرا في مجالسهن إضافة إلى تونس والجزائر.

ومن جهتها، لفتت النائبة يانا كيارا عضو البرلمان الإيطالي وعضو الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط إلى بعض الإشكاليات التي تواجه تمكين النساء في مجتمعاتهن ومشاركتهن السياسية وغيرها من الحواجز المنهجية التي تعيق النساء عن المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة سواء في القطاع العام أو الخاص والتي تتطلب النظر في مراجعة القوانين والتشريعات التمييزية، وزيادة عدد النساء في البرلمانات ومجالس الوزراء والمناصب القيادية وتنفيذ الإصلاحات القانونية التقدمية، وتحدي الأعراف السائدة والصور النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي، فضلاً عن دعم النساء في المجالات السياسية.

وأشادت نائبتا برلمان البحر الأبيض المتوسط بالدعم الكبير الذي يقدمه البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واهتمامه الكبير بقضايا المرأة ومبادراته وبرامجه الطموحة ونشاطه الملحوظ على الصعيد الدولي من أجل دعم ونصرة قضايا المرأة لما لها من دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات.

المصرى اليوم

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