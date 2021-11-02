الأوقاف : 650 ألف متر سجاد من مصانع الهيئة لتجديد فرش المساجد

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صرح الدكتور عبد الله حسن ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى من جهة ، وتطوير مصانعها التابعة لهيئة الأوقاف المصرية من جهة أخرى ، وفرت وزارة الأوقاف خلال العام المالي الحالي 2021 /2022م (650) ألف متر سجاد بإجمالي مبلغ (مائة وعشرين مليونًا ومئتين وخمسين ألف جنيه) لفرش المساجد الجديدة ، وتجديد فرش المساجد الأخرى .

فى سياق متصل حققت هيئة الأوقاف المصرية ستة أرقام قياسية في أربعة أشهر من العام المالى الحالى وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بحسن استثمار أموال الوقف ودعمه لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية في شهر يوليو 2021م :صافي أرباح وإيرادات بلغ : (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

وفي شهر أغسطس 2021م حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

وفي شهر سبتمبر 2021م : حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

وبلغ إجمالي أرباح وإيرادات الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر2021م) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021م ، وبزيادة قدرها (138,514,771) جنيها بنسبة زيادة 61.5% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .

وفي شهر أكتوبر 2021م :حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (173,637,231) جنيهًا ، بزيادة قدرها (28,289,995) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 /2021م ، وزيادة قدرها (51,610,961) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 42.3% عن نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020م .

وبلغ إجمالي أرباح وإيرادات الأربعة أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر2021م) صافي أرباح إيرادات بلغ : (537,537,225) جنيهًا ، بزيادة قدرها (76,805,240) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020/ 2021م ، وزيادة قدرها (190,125,732) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 54.7% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .