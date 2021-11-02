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بتكلفة ٢ مليون جنيه.. محافظ مطروح يتفقد تطوير مدخل مدينة الحمام الشرقي

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بتكلفة ٢ مليون جنيه.. محافظ مطروح يتفقد تطوير مدخل مدينة الحمام الشرقي بتكلفة ٢ مليون جنيه.. محافظ مطروح يتفقد تطوير مدخل مدينة الحمام الشرقي

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زار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مدينة الحمام استمرارا للجولات الميداينة ومتابعة تنفيذ المشروعات مع الاسراع بها لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

تفقد محافظ مطروح يرافقه وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة الحمام، والمهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق بمطروح، ومديري الإدارات المعنية، وعدد من عمد ومشايخ المدينة بتفقد أعمال تطوير الطريق الرئيسى لمدخل المدينة والجارى رصفه وتطويره.

مع استكمال الأعمال، إذ صدق محافظ مطروح على مبلغ 2،11 مليون جنيه لاستكمال أعمال تركيب البلددورات والأرصفه لمسافة 1,2 كم بشارع الاسكندرية بمدخل المدينة، بما يعمل على مزيد من الارتقاء بالشكل الحضارى واللائق بمدخل مدينة الحمام.

المصرى اليوم

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