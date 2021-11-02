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إزالة 101 حالة تعد على ترعة النصر بالحمام بمطروح

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إزالة 101 حالة تعد على ترعة النصر بالحمام بمطروح إزالة 101 حالة تعد على ترعة النصر بالحمام بمطروح

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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تم إزالة 101 حالة تعدى على ترعة النصر بمدينة الحمام في اطار توجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الترع خلال 6 أشهر وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات، وتأكيد هيبة الدولة وسلطة القانون، ومؤكداً على استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتحقيق التنمية المستقبلية المنشودة للأجيال القادمة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم تشكيل لجان بكل مدينة بالمحافظة تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ لرصد ومتابعة كافة التعديات على الترع والمصارف وكذلك مجرى السيول، وإزالة أي حالة تعدى في مهدها مع المرور والمتابعة الدورية، حيث تم رصد 101 حالة تعدى على زمام ترعة النصر بالحمام وإزالتها جميعاً، والتأكيد على رؤساء المدن بحصر بيانات أصحاب التعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كإجراء ردع لتأكيد هيبة الدولة وسلطة القانون وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة.

المصرى اليوم

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