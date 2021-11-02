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مجاعة قريبة.. أمريكا تعلن انزعاجها بشأن إثيوبيا

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مجاعة قريبة.. أمريكا تعلن انزعاجها بشأن إثيوبيا مجاعة قريبة.. أمريكا تعلن انزعاجها بشأن إثيوبيا

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أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، انزعاج بلاده من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، وحث جميع أطراف الصراع على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.

وقال فيلتمان للصحفيين، الثلاثاء، إن واشنطن ترى علامات على حدوث مجاعة قريبة وأن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

يأتي التطور الجديد في الموقف الأمريكي امتدادا لمخاوف وزارة الخارجية الأمريكية التي أعنلت عن قلقها أمس إزاء استيلاء قوات «جبهة تحرير تيجراي»، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا، حيث أعربت واشنطن عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا، داعية جميع الأطراف لوقف القتال .

وقال وزير الخارجية ألأمريكي، أنتوني بلينكن إن «استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا»، مطالبا جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

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