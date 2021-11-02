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الكرملين ينفي نشر وحدات آليات عسكرية على الحدود الأوكرانية

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الكرملين ينفي نشر وحدات آليات عسكرية على الحدود الأوكرانية الكرملين ينفي نشر وحدات آليات عسكرية على الحدود الأوكرانية

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نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، نشر لوحدات من الجيش وآليات عسكرية على الحدود الأوكرانية، وتابع قائلا: «لغو لا يستحق التعليق عليه وإضاعة الوقت»، وذلك ردا على مانشره تقرير في صحيفة بوليتيكو«الأمريكية.

واعتبر بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن الإدعاءات لا تستحق حتى التعليق عليها، وبشكل عام، لا يجب إيلاؤها أي اهتمام، مضيفا: إن «نقل بعض معداتنا العسكرية أو وحدات جيشنا عبر أراضي روسيا الاتحادية هو شأن يخصنا»، مشيرا إلى أن «روسيا لم تهدد أحدا قط، ولا تهدد، ولا تشكل خطرا على أحد.

وتابع: روسيا اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمنها على خلفية نزعات توسعية عدوانية إلى حد ما، وخاصة من حلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأخرى، وفقا لـ «نوفوستي».

المصرى اليوم

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