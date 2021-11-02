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الرئيس الأمريكي يُعين لبنانية كفيفة مستشارة له

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الرئيس الأمريكي يُعين لبنانية كفيفة مستشارة له الرئيس الأمريكي يُعين لبنانية كفيفة مستشارة له

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين سارة منقارة، الشابة الكفيفة من أصل لبناني، كمستشارة أمريكية خاصة لحقوق الإعاقة الدولية، لتشغل بذلك المنصب الذي استحدثه الرئيس الأسبق باراك أوباما، وظل شاغرًا خلال حكم سلفه دونالد .

وسيكون مقر عمل سارة منقارة في وزارة الخارجية، وستسند إليها مهمة قيادة الاستراتيجية الأمريكية لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي وعبر الوزارة، بحسب البيت الأبيض.

ورحبت الخارجية الأمريكية بقرار تعيين سارة صاحبة الخبرة الكافية التي أهلتها لتولى هذا المنصب، حسب منشور للخارجية على صفحتها على تويتر.

وقال المنشور بصفتها كفيفة، مسلمة، أمريكية من الجيل الأول، تتمتع سارة مينكارا بخبرة طويلة في الدفاع عن المساواة، وإمكانية الوصول، والإدماج، والتمكين. انضم إلينا في الترحيب بها وهي تتولى دورها الجديد كمستشارة خاصة لحقوق المعوقين الدولية.

وهنّأ رئيس اللبنانية السابق سعد الحريري، منقارة.

وكتب على تويتر: «مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في إدارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الأمريكية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية».

وبحسب قناة «إم تي في»، هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون والسيدة اللبنانية الأولى الشابة اللبنانية سارة منقارة على تعيين الرئيس الأمريكي لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية.

المصرى اليوم

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