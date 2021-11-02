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حالة نادرة.. تفتيت حصوة عملاقة بحالب مريض ثلاثيني بتخصصي الطائف

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أكثر من 2600 مراجع لقسم المسالك بالمستشفى خلال 9 شهور

حالة نادرة.. تفتيت حصوة عملاقة بحالب مريض ثلاثيني بتخصصي الطائف

استطاع الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في وقف معاناة مريض ثلاثيني تكونت لديه حصوة كبيرة الحجم وصل مقاسها إلى 6 سم × 6 سم في حالة تعتبر من الحالات النادرة لتشكل مثل هذه الحصوات.

وفي التفاصيل، فإن المريض الذي كان يراجع قسم المسالك قبل عامين وتم حينها تركيب دعامة للحالب، راجع القسم مؤخرًا وهو يعاني من آلام في البطن والتهابات متكررة بالمسالك البولية، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين تكون حصوة كبيرة بالمثانة البولية.

وقد تم إجراء عملية تفتيت للحصوة بالمنظار بالكامل استمرت أكثر عن ساعتين، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المالكي، والبروفسور صفوت أبوهاشم، والدكتور نصار القرشي، والدكتور مشاري النفيعي، والممرض زيد السفياني، وفنيي التخدير.

وأوضح لـ"سبق" رئيس قسم المسالك بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز المالكي أن القسم أجرى منذ 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2021 أكثر من 318 عملية جراحية توزعت بين 203 عملية جراحية و115 عملية ضمن عمليات اليوم الواحد، كما راجع القسم في نفس الفترة 2650 مراجعاً، مؤكدًا أن القسم يضمّ أفضل الكوادر الطبية، وأحدث الأجهزة الطبية التي تقدّم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، والتي يسعون من خلالها للتطوير والتحسين بالقسم بما يخدم المراجعين ويسهل حصولهم على الرعاية الطبية والصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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