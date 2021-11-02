بالصور.. توزيع أكثر من 42 طنًّا من السلال الغذائية للمحتاجين في محافظة أبين

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قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنًّا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية للمحتاجين في مديريات لودر وسباح ومودية بمحافظة أبين، استفاد منها 2.400 فرد.



ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.