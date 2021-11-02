بعد مقطع العراك.. "ماكدونالدز": موظّفونا بخير وأصيبوا بجروح خفيفة

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ردًّا على فيديو أظهر فوضى وعراكًا داخل أحد فروع الشركة

أكد حساب شركة "ماكدونالدز الوسطى والشرقية والشمالية"، رداً على فيديو أظهر فوضى وعراك داخل أحد فروعهم عن تعرّض بعض موظفيهم لإصابات خفيفة وسلامة الآخرين.

وقالت الشركة: "هلابك، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير،غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد أمر بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين "15" و"17" من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.