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جبهة تيغراي تزحف على العاصمة الإثيوبية.. والحكومة تطالب السكان بالدفاع عنها

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جبهة تيغراي تزحف على العاصمة الإثيوبية.. والحكومة تطالب السكان بالدفاع عنها جبهة تيغراي تزحف على العاصمة الإثيوبية.. والحكومة تطالب السكان بالدفاع عنها
دعتهم إلى استخدام الأسلحة أو إعارتها لغيرهم

جبهة تيغراي تزحف على العاصمة الإثيوبية.. والحكومة تطالب السكان بالدفاع عنها

طالبت الإثيوبية سكان العاصمة أديس بابا، اليوم "الثلاثاء"، بالاستعداد للدفاع عن بيوتهم وأحيائهم، بعدما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المسلحة الزحف صوب العاصمة.

ودعت الحكومة السكان أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم، وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية للدفاع عنها ومواجهة قوات تيغراي، التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم، وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم، وننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم".

وأشارت إلى أنها تجري تفتيشاً من بيت إلى بيت في العاصمة، وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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