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"الجزائية" تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم "الظفيري"

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"الجزائية" تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم "الظفيري" "الجزائية" تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم "الظفيري"
لعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن شطي بن حمود الظفيري -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1047883895) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 20/ 3/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين بتاريخ 24/ 4/ 1443هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات، الشرعية والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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