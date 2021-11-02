★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الإسكتلندية.ووفقا لصحفيون مراقبون في جلسات القمة، فإن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وتداول نشطاء مقاطع فيديو نشرته وسائل الإعلام البريطانية وهو يجلس في القاعة وظهره مستقيم وذراعاه مطويتان على صدره، حينما أغمض عيناه لبضعة ثوان ليفتحهما مجددا مكررا الأمر مجددا لكن هذه المرة أغلق عينيه لحوالي نصف دقيقة، واقترب أحد أعضاء الوفد الأمريكي من بايدن وهمس شيئا ما في إذنه، بينما اعتبر بعض الصحفيين أنه بذلك قام بإيقاظ الرئيس الأمريكي، الذي أومأ رأسه وفرك عينيه وبدأ بالتصفيق للمتحدث مع باقي الحاضرين في القاعة.

وقال الرئيس بايدن إن العصر الحالي لكارثة المناخ يمثل نقطة انعطاف في تاريخِ العالم، مشيرًا إلى أن القمة الحالية استمرارية لاتفاق باريس المبرم عام 2005. والذي نصَّ على الحدِّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والعمل على حصرها بحدود الدرجة ونصف الدرجة.

ولم تكن صور توضح غفلة أ نوم الرئيس بايدن في قمة المناخ هي الأولى من نوعها، بل سبقها ظهور مقطع فيديو لجانب من المحادثات التي جرت في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، حيث ظهر في مقطع الفيديو وتم بثه على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو نائم في نهاية الاجتماع، في الوقت الذي كان فيه بينيت يخاطبه برفع صوته كي يوقظ بايدن.

وقبل اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، نصحه سلفه الرئيس دونالد ترامب بعدم النوم مع بوتين.

وقال ترامب في تصريح: «حظًا سعيدًا لبايدن في محادثاته مع مع الرئيس بوتين. لا تنم في الاجتماع، وكان ترامب يصف منافسه بايدن أثناء حملته الانتخابية الرئاسية الماضية، بـ«جو النعسان».

وكان قد التقى بايدن وبوتين في جنيف أول لقاء قمة بينهما يوم 16 يونيو الماضي.