المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تطلق بطولة اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية

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انطلقت بطولة اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية بنين لطلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، من أمام قصر المنتزه وحتى فندق المحروسة، شارك فيها 54 طالب.

وأقيمت البطولة، تحت إشراف محمد أشرف مدير رعاية الطلاب، ووفاء الذهبي موجه عام التربية الرياضية، وطارق الموجه الأول للتربية الرياضية، وبحضور أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، ومحمد جمال مدير إدارة الأمن، ومحمد سعد عضو إدارة الأمن، وتحت تأمين مديرية أمن الإسكندرية.

وفاز 8 طلاب في البطولة، وهم، عبدالله محمد صالح معهد أبوالعزائم، وعبدالله محمد محمد معهد الورديان،وعمرو عيد سلطان معهد برج العرب، وعبدالرحمن منير عبدالرازق معهد أبوالعزائم، وماهر السيد محمد معهد أبوالعزائم، وياسين مدحت أنور معهد أبوقير، ومحمد صلاح عبدالقادر معهد برج العرب،وفداء الدين حسن محمد معهد الإسكندرية.

كما شارك في الإشراف على البطولة كل من، إسلام عبدالرحمن، ومحمد عبدالله ومحمد عاطف، والدكتورة سماح العجان.

فوز 8 طلاب ببطولة اختراق الضاحية لـ"ثانوية الاسكندرية الأزهرية" (صور)

فوز 8 طلاب ببطولة اختراق الضاحية لـ"ثانوية الاسكندرية الأزهرية" (صور)

فوز 8 طلاب ببطولة اختراق الضاحية لـ"ثانوية الاسكندرية الأزهرية" (صور)