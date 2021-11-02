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تحدثت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن الحجاب، وحديث الشيخ الشعراوي لها، قالت أنا عاشقة له لأنه علامة ومخه كبير.

وأضافت «البابلي» خلال لقائها في إحدى اللقاءات التليفزيونية في برنامج «صح النوم» على قناة Ltc، قائلة: «لقيت نفسي اتحجبت محدش قالي اتحجبي».

وتابعت أن الشيخ الشعراوي له تأثير كبير عليها وحديثه معها لأنها كانت عاشقة له بأخلاقه وحديثه مع الفنانين الذين أغلبهم كانوا يذهبون إليه.

وعن الحديث الذي دار بينهما عن التمثيل أشارت قائلة: «ده الشعراوي لازم أسأله، قال لي لازم تتحجبي، انت دمك خفيف قوي، وسألته على التمثيل قالي مثلي لكن بدون دلع على المسرح علشان أنت حلوة، مثلي الدور مظبوط».

وختمت حديثها قائلة: «حبي للشعراوي لم يوصف».