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أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام «مروان» و«أبوزيد»

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أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام «مروان» و«أبوزيد» أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام «مروان» و«أبوزيد»

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أدى أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر وزارة العدل في لاظوغلي.

حلف يمين أعضاء النيابة الإدارية الجدد

وشهد محيط مبنى وزارة العدل، تواجد المئات من الأهالي ذوي وأقارب أعضاء النيابة الإدارية الجدد الذين حضروا اليوم لأداء اليمين القانونية، بديوان عام الوزارة.

وتبادل الأعضاء وذووهم التهاني والتقاط الصور أمام مبنى الوزارة وسط فرحة عارمة سادت بين الجميع، فيما تعالت زغاريد بعض السيدات أثناء خروج الأعضاء عقب أداء حلف اليمين.

حلف يمين أعضاء النيابة الإدارية الجدد

كانت هيئة النيابة الإدارية منذ 7 أيام أعلنت عن أداء المعاونين المعينين الجدد اليمين القانونية، وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي ووشاح هيئة النيابة الإدارية، وكذلك الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار .

حلف يمين أعضاء النيابة الإدارية الجدد

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 359 معاونًا بهيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 / 2014، وهنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المعينين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

حلف يمين أعضاء النيابة الإدارية الجدد
حلف يمين أعضاء النيابة الإدارية الجدد
حلف يمين أعضاء النيابة الإدارية الجدد

المصرى اليوم

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