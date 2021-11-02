عبارة واحدة رددها خلال التحقيقات.. ماذا قال «سفاح الإسماعيلية» أمام النيابة

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واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق مع سفاح الإسماعيلية الذي قطع رأس مواطن وحملها وتجول بها في الشارع في منطقة البلابسة وحي السلام بحي ثاني الإسماعيلية.

وظهر على الجاني، خلال التحقيقات، عدم وعيه وترديده عبارة «هو في إيه؟»، وكأنه فاقد الوعي والتركيز.

ي؟أتي ذلك فيما ناشد أهالي القتيل النيابة العامة سرعة موافقتهم على قرار التصريح بدفن الجثة، وتنتظر النيابة العامة السماح من إدارة مستشفى جامعة القناة لسؤال أحد الشهود الذي تصادف مروره بالشارع وقت وقوع الجريمة واعتدى عليه الجاني بالساطور «البرطاش»، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة في ظهره ورأسه، وما زال يخضع للعناية المركزة.