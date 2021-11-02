★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال المباحث بكفر الشيخ من كشف ملابسات تداول مقطع_فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بو ك، بشأن قيام مدرس خصوصي بالتعدى على أحد التلاميذ بكفر الشيخ.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمه تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفرالشيخ من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة أحدي قري المركز وبرفقته حفيده سن 7 سنوات بتضرره من مدرس خصوصي مقيم بذات العنوان لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات أثناء تلقيه درس بمنزل المشكو في حقه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

