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رجال المباحث بكفر الشيخ يكشفون ملابسات ضرب تلميذ

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رجال المباحث بكفر الشيخ يكشفون ملابسات فيديو ضرب تلميذ رجال المباحث بكفر الشيخ يكشفون ملابسات ضرب تلميذ

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تمكن رجال المباحث بكفر الشيخ من كشف ملابسات تداول مقطع_ على موقع التواصل الإجتماعى فيس بو ك، بشأن قيام مدرس خصوصي بالتعدى على أحد التلاميذ بكفر الشيخ.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمه تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفرالشيخ من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة أحدي قري المركز وبرفقته حفيده سن 7 سنوات بتضرره من مدرس خصوصي مقيم بذات العنوان لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات أثناء تلقيه درس بمنزل المشكو في حقه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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