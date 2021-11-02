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الاثنين القادم.. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/ 2022

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الاثنين القادم.. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/ 2022 الاثنين القادم.. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/ 2022

الاثنين القادم.. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/ 2022

تجرى، الاثنين المقبل، قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

وتقام البطولة للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين؛ نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلًا عن مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.

وكان "الفيصلي" توّج بلقب النسخة الماضية، وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على "التعاون" بنتيجة 3-2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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