تعليق ساخن من إسلام الشاطر حول أزمة كهربا وموسيماني في الأهلي

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وجه إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي بقناة النادي الأهلي انتقادات حادة إلى بعض القنوات في الفترة الماضية بسبب تركيزها المستمر على الأزمة التي نشبت مؤخراً بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ونجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وكان موسيماني قد وجه انتقادات لاذعة إلى محمود كهربا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف للاشيء ، واتهم اللاعب بتسريب أخبار الفريق وما يحدث في غرفة الملابس لوسائل الإعلام.

وقال إسلام الشاطر معدداً المشكلات في الرياضة المصرية مع عدد كبير من الأندية واللاعبين ومنتقداً القنوات التي تتناول أزمة كهربا مع موسيماني ، وتسائل مستنكراً ما يحدث : هل القنوات المحايدة عارفة إن في مشاكل بين رئيس الإسماعيلي والمدير الفني؟ وإن كريم بامبو اثبتت التقارير إنه واخد منشطات، وإن الشرقية للدخان تعاقد مع 5 لاعبين ومش هيلعبوا إلا في يناير، وكارتيرون عنده عرض تدريب لنادي آخر؟

وأضاف نجم الأهلي السابق: نسيب كل ده طبعاً ونقول في مشاكل بين كهربا وموسيماني.