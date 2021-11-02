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محافظ القليوبية يتابع تطوير قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري

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محافظ القليوبية يتابع تطوير قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري محافظ القليوبية يتابع تطوير قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير قصر محمد على، وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، وذلك لدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وكذا الإنتهاء من أعمال الدهانات في المنطقة المحيطة بالقصر ومعهد التعاون الزراعي وكلية الزراعة.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن المحافظ استهل الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد على وشارع المنتزه خلف قصر محمد على، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بإستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد على تزامنا مع أعمال تطوير القصر، موجها بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

واستكمل «الهجان» جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري .

المصرى اليوم

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