قبل قمة الأهلي والزمالك .. رقم مميز في الدوري لـ «أفشة» و «زيزو»

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شهدت بداية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022 إثارة وسخونة من كل الأندية المشاركة مما ينبيء بموسم قوي وصعب على كل الأندية المتنافسة.

ونجحت 3 فرق فقط حتى الآن في تحقيق الفوز في أول جولتين من عمر المسابقة هى : الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ودلت مؤشرات المباريات التي لعبت حتى الآن على الغزارة التهديفية وسعى كل الفرق لتحقيق الانتصارات في مبارياتها.

وكشفت لغة الأرقام عن تميز عدد من لاعبي الأندية المشاركة في بطولة الدوري في صناعة الأهداف.

وبعد مرور جولتين من عمر الدوري المصري الممتاز ، تصدر نجم الأهلي محمد مجدي أفشة وموهوب الزمالك أحمد سيد زيزو ومعهما البوركيني سعيدو سمبوري ، نجم الاتحاد السكندري قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

وصنع كل من أفشة وزيزو وسعيدو هدفين لزملائهم نجحوا في تسجيلها في شباك المنافسين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.