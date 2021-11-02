أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل قمة الأهلي والزمالك .. رقم مميز في الدوري لـ «أفشة» و «زيزو»

Print
قبل قمة الأهلي والزمالك .. رقم مميز في الدوري لـ «أفشة» و «زيزو» قبل قمة الأهلي والزمالك .. رقم مميز في الدوري لـ «أفشة» و «زيزو»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت بداية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022 إثارة وسخونة من كل الأندية المشاركة مما ينبيء بموسم قوي وصعب على كل الأندية المتنافسة.

ونجحت 3 فرق فقط حتى الآن في تحقيق الفوز في أول جولتين من عمر المسابقة هى : الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ودلت مؤشرات المباريات التي لعبت حتى الآن على الغزارة التهديفية وسعى كل الفرق لتحقيق الانتصارات في مبارياتها.

وكشفت لغة الأرقام عن تميز عدد من لاعبي الأندية المشاركة في بطولة الدوري في صناعة الأهداف.

وبعد مرور جولتين من عمر الدوري المصري الممتاز ، تصدر نجم الأهلي محمد مجدي أفشة وموهوب أحمد سيد زيزو ومعهما البوركيني سعيدو سمبوري ، نجم الاتحاد السكندري قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

وصنع كل من أفشة وزيزو وسعيدو هدفين لزملائهم نجحوا في تسجيلها في شباك المنافسين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك