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سكاي سبورت تمنح محمد صلاح لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

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سكاي سبورت تمنح محمد صلاح لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي سكاي سبورت تمنح محمد صلاح لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

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تصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قمة ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، حسب صحيفة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، عقب مرور 10 جولات هذا الموسم من عمر هذه المسابقة.

وتوقفت سلسلة أهداف محمد صلاح بعد إحرازه 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد في الجولة 9، لكن صلاح ساهم في صناعة هدف في تعادل فريقه أمام برايتون، بنتيجة 2-2 في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد حل ريس جيمس مدافع نادي تشيلسي ثانيًا، وذلك بعد إحرازه هدفين في مباراته أمام نيوكاسيل.

وجاء ماكسويل كورنيه لاعب بيرنلي ثالثًا، بعد تسجيله هدف أمام برينتفورد.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف هذا الموسم.

يذكر أن تشيلسي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز 2 برصيد 22 نقطة، ويأتي خلفهم في المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي ويست هام يونايتد برصيد 20 نقطة أيضًا.

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