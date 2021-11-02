محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستي حميدة والأحرار بمركز الحامول

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مدرسة «الاحرار تعليم اساسى»، بقرية الزعفران، بمركز الحامول،احلال كلى ،بتكلفة 6 ملايين و710 ألف جنيه، على مساحة 1338 م2، وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، والمهندس وفائى الشناوى، مدير المشروعات، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة «حميدة تعليم اساسى»، بقرية السهاليب، بمركز الحامول ،بتكلفة 8 ملايين و424 ألف جنيه، على مساحة 2729 م2، وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس،كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على مادرسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة ،مشيدا بتنوع الكتب في المكتبة،موجه بالاستعانة بالكتب بقصور الثقافة.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.