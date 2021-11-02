«تنفيذي المنوفية» يوافق على تخصيص قطع أراضي لمشروعات «حياة كريمة»

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وافق المجلس التنفيذي بمحافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على تخصيص عدد من قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومنها إقامة توسعات محطة معالجة صرف صحي سلامون بحري بالشهداء، وكذا إقامة مشروعات ذات نفع عام بقري شما، سمادون، طليا، سبك الأحد بمركز أشمون، يأتي هذا في إطار تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوفير قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لخدمة أهالينا في محافظة المنوفية.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400 م2 بزمام البتانون مركز شبين الكوم لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية لإنشاء وحدة تضامن اجتماعي لخدمة أهالي القرية، وتم الموافقة على تعديل المساحة السابق تخصيصها لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد زرقان بهدف إقامة مكتب بريد نموذجي لخدمة أهالي القرية.

وخلال الإجتماع تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بزمام قرية البرانية مركز أشمون لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة البرانية الحديثة للتعليم الأساسي وإنشاء جناح جديد بالفناء القديم بالمدرسة، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 233،94 م2 لصالح مديرية الأوقاف لإحلال وتجديد المسجد الشرقي بناحية البيشة مركز أشمون، وكذا تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 100م2 بزمام قرية كفر الخضرة بمركز الباجور لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 79،98 م2 بزمام مدينة سرس الليان لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة مكتب تموين، وتم الموافقة على الطلب المقدم من جمعية المستقبل للخدمات التعليمية والعلمية بالسادات بشأن إقامة معاهد تكنولوجية تلبي إحتياجات سوق العمل ( المعهد العالي للعلوم الإدارية، المعهد العالي لتكنولوجيا الالكترونيات الحديثة، المعهد العالي لتكنولوجيا الزراعة الحديثة ) بمدينة السادات.