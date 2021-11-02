بعد واقعتي «ذبح عز الضهر» و«حقوق الإسكندرية».. أول بيان بشأن أعمال البلطجة

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قدم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أول بيان عاجل إلى الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس، الثلاثاء، بشأن أعمال البلطجة، ومدى تفاعل أجهزة الدولة مع قانون البلطجة بمواده المستحدثة.

وقال «خير الله»، أنه تقدم بالبيان العاجل لمناقشة الآثار المترتبة على أعمال البلطجة، بعدما شهد الشارع المصري ظواهر كارثية، من أعمال عنف وبلطجة بصور علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وكان آخرها واقعة كلية الحقوق، وحادث الإسماعيلية المروع من قتل مواطن والتمثيل بجثته، فيما عرفت بـ«ذبيح عز الضهر».

وأكد «خير الله» أن فيروس البلطجة بين شباب المجتمع لا يقل خطرًا عن فيروس كورونا.