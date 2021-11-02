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افتتاح معرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بميلانو وشمالي إيطاليا

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افتتاح معرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بميلانو وشمالي إيطاليا افتتاح معرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بميلانو وشمالي إيطاليا

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افتتح الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو، معرضًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظمه الإيبارشية، بحضور كاردينال ورئيس أساقفة ميلانو للكنيسة الكاثوليكية ماريو دلبيني، ومونسينيور إيبارشية لودي ماوريتسيو مالفيستيتي والمسؤول عن العلاقات المسكونية، الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الإيطاليين والمصريين.

يستمر نشاط المعرض حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٢ في عدد من الكنائس في شمالي إيطاليا.

يتناول المعرض تاريخ الكنيسة القبطية وشهدائها، وأهمية الفن والأيقونة القبطية، وكذلك كنائس الإيبارشية وكيف تأسست على يد الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبخدمة الأنبا أنطونيو، كما يبين أنشطة الجالية القبطية وارتباطها بالكنيسة في شمالي إيطاليا.

المصرى اليوم

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