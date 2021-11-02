أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«حدوتة ملتوتة».. تعرف على عرض افتتاح مهرجان سمنود المسرحي في دورته الـ26 (صور)

Print
«حدوتة ملتوتة».. تعرف على عرض افتتاح مهرجان سمنود المسرحي في دورته الـ26 (صور) «حدوتة ملتوتة».. تعرف على عرض افتتاح مهرجان سمنود المسرحي في دورته الـ26 (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

عن الصراع اليومي والقصص الحياتية بين حلو ومر، وتغير العالم بمكوناته تدور أحداث العرض المسرحي «حدوتة ملتوتة»، والذي تفتتح به فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان سمنود المسرحي، بمحافظة الغربية، الخميس المقبل، ولمدة 10 أيام.

ويطرح العرض تساؤلات حول ما نعيشه في حياتنا اليومية من تلوث سمعي وبصري وما نتج ذلك عنه تأثير على المجتمع وكيف بعدنا بها عن تقاليدنا الراسخة واستجلبنا أخلاق جديدة، حيث تظهر كل هذه الأ؛داث داخل العرض من خلال أهل القرية حينما اشتد بهم البأس وتواكل البعض على الأخر لنجد أنفسنا نوجه تساؤلات عديدة منها لماذا لم يخرج الزرعة وعن فكرة أن هناك لعنة أصابت قريتهم فهل من معين إلا الخرافات والشعوذة، ليعالج النص قصورًا مجتمعيًا، وهذا ما يتحدث عن النص المسرحي.

«حدوتة ملتوتة» تأليف وإخراج معتصم الصايح، ومدير المسرح محمود عنتر، ومن بطولة أحمد البزاوي، رضا علام، أحمد عاشور، عادل علام، نورهان ربيع، محمد سعد، مصطفى الصايح، عبدالرحمن حفني، هاجر ربيع، وفاء ربيع، محمد المرشدي، عبدالرحمن الصايح، كريم الدمرداش، اسراء الدمرداش، جميلة زهران، محمد الغامري.

يذكر أن الدورة الـ 26 من مهرجان سمنود المصري، يشارك به 26 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات ، وتترأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز.

يأتي المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويديره المخرج إبراهيم زهران، ومنسق المهرجان حاتم قرشم، وتكونت لجنة التحكيم من المخرج هشام حامد «رئيسًا»، وبعضوية مهندسة الديكور نهاد السيد، والمخرج المسرحي وليد شحاتة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة