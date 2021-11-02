«حدوتة ملتوتة».. تعرف على عرض افتتاح مهرجان سمنود المسرحي في دورته الـ26 (صور)

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عن الصراع اليومي والقصص الحياتية بين حلو ومر، وتغير العالم بمكوناته تدور أحداث العرض المسرحي «حدوتة ملتوتة»، والذي تفتتح به فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان سمنود المسرحي، بمحافظة الغربية، الخميس المقبل، ولمدة 10 أيام.

ويطرح العرض تساؤلات حول ما نعيشه في حياتنا اليومية من تلوث سمعي وبصري وما نتج ذلك عنه تأثير على المجتمع وكيف بعدنا بها عن تقاليدنا الراسخة واستجلبنا أخلاق جديدة، حيث تظهر كل هذه الأ؛داث داخل العرض من خلال أهل القرية حينما اشتد بهم البأس وتواكل البعض على الأخر لنجد أنفسنا نوجه تساؤلات عديدة منها لماذا لم يخرج الزرعة وعن فكرة أن هناك لعنة أصابت قريتهم فهل من معين إلا الخرافات والشعوذة، ليعالج النص قصورًا مجتمعيًا، وهذا ما يتحدث عن النص المسرحي.

«حدوتة ملتوتة» تأليف وإخراج معتصم الصايح، ومدير المسرح محمود عنتر، ومن بطولة أحمد البزاوي، رضا علام، أحمد عاشور، عادل علام، نورهان ربيع، محمد سعد، مصطفى الصايح، عبدالرحمن حفني، هاجر ربيع، وفاء ربيع، محمد المرشدي، عبدالرحمن الصايح، كريم الدمرداش، اسراء الدمرداش، جميلة زهران، محمد الغامري.

يذكر أن الدورة الـ 26 من مهرجان سمنود المصري، يشارك به 26 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر، وتترأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز.

يأتي المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويديره المخرج إبراهيم زهران، ومنسق المهرجان حاتم قرشم، وتكونت لجنة التحكيم من المخرج هشام حامد «رئيسًا»، وبعضوية مهندسة الديكور نهاد السيد، والمخرج المسرحي وليد شحاتة.